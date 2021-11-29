北市刑警大隊爆發重大風紀案件，士林地檢署指揮調查局北機組，由和股檢察官許恭仁親自帶隊，前往市刑大經濟組組長陳建志的辦公室搜索，整個搜索過程仍在進行，檢方初步表示，全案牽涉過去的貪汙舊案。

陳建志去年10月期間擔任北投警分局偵查隊隊長期間，遭爆料出入「有女陪侍的場所」，還有包廂內的畫面，陳則稱是5年前的舊案，遭人惡意爆料。事發後，陳建志遭拔官，被調回刑大肅竊組，近日又調整至經濟組。

檢方29日大動作進行搜索辦公等7處，通知陳建志等3名犯罪嫌疑人到案說明，士林地檢署稍晚將說明強制處分結果。