人權觀察(Human Rights Watch,HRW)發表阿富汗人權報導，表示塔利班主政之後，他們正在清算前政府的軍人、警察和情報人員，至少有47人已經失聯，可能是遭到秘密處決。美國、歐盟和其他 20 個國家，向塔利班就此事發表嚴厲譴責。

半島電視台(Aljazeera)報導，美國與歐盟對人權觀察組織的報導深感關切，並強調「這是明顯嚴重侵犯人權的行為，而且塔利班曾經表示過大赦天下，現在卻背道而馳」。

「呼籲塔利班，必須做到對阿富汗安全部隊前成員、前政府官員、警察等公務體系人員完整的大赦，這樣國家才能完整。」若有發生殺戮事件，也必進行迅速和透明的調查。

譴責塔利班的國家包括澳洲、加拿大、法國、德國、日本、英國和烏克蘭。

塔利班在今年8月在阿富汗掌權，阿富汗發生嚴重動蕩，許多人擔心這個組織會回復到1990年代初次掌政時，採用各種嚴刑峻法，而且大多是基於極端伊斯蘭原教旨主義，包括禁止婦女接受教育、公開石刑、以及殘酷的肉刑。

30年後的現在，再次掌政的塔利班似乎不見長進，包括婦女的受教權、工作權、參政權完全消失不見，新聞自由大倒退，記者被關押，媒體不准出版。

人權觀察組織說，研究調查表明，塔利班正在清算前阿富汗安全部隊成員，在加茲尼、赫爾曼德、昆都士和坎大哈省，己傳出100 多名前阿富汗軍人失踪。

塔利班一再否認此事，僅說他們是清除隊伍中「品行不良的人」。

目前國際上還沒有一個國家承認塔利班政府，而阿富汗數十億美元的海外資產和資金已被凍結，儘管該國面臨嚴重的經濟和人道主義危機。