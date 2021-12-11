白宮主辦為期兩天的「民主峰會」10日閉幕。中國外交部表示，民主峰會以意識形態畫線，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之實，煽動分裂對抗，轉移國內矛盾，維護美國世界獨霸地位，破壞國際體系。美國不是「民主燈塔」，美式民主已背離民主內核。各國民主道路和制度應由本國人民自主選擇，而不應從外部強加。

中國外交部發言人今特別對美國舉辦民主峰會發表談話稱，美國不是什麼民主燈塔。美式民主是富人遊戲，91％的國會選舉由獲得最多資金支持的候選人贏得。名為一人一票，實為數精英統治，選民只有拉票時受寵、選舉後就被冷落。權力制衡變成「否決政治」，黨派利益淩駕於國家發展之上。選舉制度弊端明顯，操弄選區畫分的「傑利蠑螈」做法盛行。國會暴亂震驚全球，佛洛伊德之死激起抗議浪潮，疫情失控釀成人間慘劇。

發言人反諷，美國民主好不好？聽聽美國人民怎麼說。調查顯示72％的美國人認為美國已不是可供他國效仿的民主典範，81％的美民眾認為美國民主面臨來自國內的嚴重威脅。再看世界人民怎麼講，在美國的盟友中，多數人也將美國民主視為「破碎的過往」。52％的歐盟國家民眾認為美國民主制度無效。

發言人強調，民主作為全人類共同價值，是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳。各國的民主制度和民主道路，應由各國人民根據本國國情自主選擇。適合的才是最好的。

發言人稱，長期以來，美國將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行「民主改造」，濫施單邊制裁，策動顏色革命。民主早已成為美國干涉別國的「大規模殺傷性武器」。正如美國媒體評論指，21世紀還有哪個國家在尋求稱霸世界、脅迫他國，那就是美國。

2001年以來，美國在阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞發動的戰爭和軍事行動造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。阿富汗大潰敗表明，把美式民主強加給他國行不通。至今美國仍試圖按照美式標準將世界畫分為民主和非民主兩大陣營，公然挑動分裂和對抗。這種行為只會給國際社會帶來更大動盪和災難。