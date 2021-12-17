外媒報導美國太平洋軍事指揮官開發了一個軟體工具，用於預測美國行動是否會過度激怒中國，以及中國可能的反應，例如在軍售、或是國會議員對台灣等熱點地區的訪問。俄羅斯專家認為，這一工具的出現反映出美方對北京頻頻挑釁背後的不安心理，但軟體工具無法準確衡量中國捍衛國家利益的決心，這種工具發揮的作用將非常有限。

據《路透》引述美國國防部官員報導說，該軟體工具計算的是「戰略摩擦」，它研究自2020年初以來的資料，評估曾影響美中關係的那些重大活動。這個基於電腦的系統將説明五角大樓預測某些行動是否會激起中國的「過度反應」。美國國防部副部長凱薩琳．希克斯14日訪問駐夏威夷的美國印太司令部時，聽取了對這一新型軟體工具的介紹。

《衛星通訊社》指出，美國官員認為，美加軍艦過航臺灣海峽和其他類似事件助長了計算「戰略摩擦」的需求，以確保美國的行動不會無意中惹惱中國。

中國傳媒大學國際關係研究所楊勉教授在接受衛星通訊社採訪時指出，美方開發這一軟體說明其對華挑釁背後存在「心虛」心理，擔心擦槍走火引發嚴重後果。他說：「中美關係現在處於對抗狀態，美國採取了很多圍堵中國、挑釁中國的政策，因此美方擔心它無法準確判斷中國對他們這些行動會做出什麼樣的反應，因此希望借助技術手段來處理這個問題。這說明美方儘管一方面挑釁中國，但另一方面又不願意把這種情況發展成為中美戰爭。」美方這種一面合作、一面對抗的對華策略，是導致中美關係難以緩和的關鍵。

他說，在這種戰略思維的指導下，中美關係不會好轉。即使中美關係取得一點緩和的空間，也會被這種思維模式破壞，中國很難相信美方想要緩和雙邊關係的誠意。影響國際關係的因素眾多，單純依賴技術工具進行分析，很難準確預測中方對相關事件的反應。因此，開發這一工具能夠發揮的作用將會非常有限。