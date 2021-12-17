隨著「先買後付」（buy now pay later）成為越來越受到歡迎的網購付款方式，華盛頓監管機關可能開始動手整頓其背後產業。

美國消費者金融保護局（The Consumer Financial Protection Bureau）周四宣布，對於這類快速暴增的貸款，該機關將要求5家主要的「先買後付」公司提供有關於其風險和優點的資訊。

這5家公司包括Affirm、澳洲Afterpay、PayPal、未上市的瑞典金融科技公司Klarna，以及總部同樣位在澳洲的Zip。

今年1月上市的Affirm周四股價應聲重挫10.58%，收在99.24美元。

美國Square母公司Block正準備收購Afterpay。Block股價下跌4.56%，不過，該公司遭到稅務申報公司H&R Block提告的消息，亦為其股價帶來壓力。

PayPal僅小跌1%。

周五在澳洲股市，Zip股價大跌6.07%。Afterpay股價重挫7.63%。

美國消費者金融保護局主管Rohit Chopra周四在聲明中表示，「先買後付」是舊有「分期累計付款」（layaway）方案的新版本，只是做了一些調整，讓消費者可立即取得產品，但也立即背負債務。

該監管機關表示，它特別擔心消費者使用這種「先買後付」服務後，債務累積的速度會有多快，以及「先買後付」公司如何收集客戶數據。消費者金融保護局並表示正在與澳洲、瑞典、德國和英國的相關單位合力進行調查。

前一日，美國參議院銀行、住房和城市事務委員會的六名民主黨參議員已致函消費者金融保護局，敦促該監管機關調查相關產業可能存在的濫用行為。