受惠於MAGIC五大業務穩定成長，信邦(3023)董事長王紹新表示，明年綠色產業佔比將超越今年，整體營運將較今年兩位數成長，多家外資最新報告喊買信邦，並調高目標價，今天外資也行動力挺買超信邦，推升信邦股價收高。

信邦昨天舉行法說會，鎖定健康照護(Medical Health)、汽車及航空(Automotive & Aviation)、綠能(Green Energy)、工業應用(Industrial Application)及通訊(Communication)等MAGIC五大領域開發產品，近兩年更將產品朝智慧化及無人化延伸，並順利跨入電動自行車組裝，搭配台灣苗栗廠區、大陸江陰、北京、安徽桐城等廠區，以及大陸以外地區的歐洲匈牙利廠區及美國俄亥俄州工廠，「深耕台灣、穩固大陸及接軌世界」製造策略，帶動公司近幾年業績年年成長，今年前3季每股盈餘為8.09元，創下歷年同期新高，累計前11月合併營收為235.2億元，年成長18.29%。

全球積極落實節能減碳，信邦也加大力道在綠色產業佈局，包括風力發電、EV(電動車)、E-Bike(電動自行車)等，去年綠能相關產品占營收比重34.73%，今年前3季佔比約31%，預估全年佔比可達37%到38%，明年佔比也會增加，有機會達40%以上。

信邦法說會後，外資多正面看待信邦前景，其中亞系外資調高信邦明後年獲利預估4%及8%，以反映長期持續獲利趨勢，重申「優於大盤表現」評等，目標價由270元調高290元；美系外資重申「買進」評等，目標價由292元調高313元；歐系外資調高信邦明後年每股盈餘，分別由13.05元及15.21元調高至13.39元及15.61元，重申「買進」評等，目標價由335元調高343元。