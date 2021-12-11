菲律賓記者瑞薩今天在挪威領取諾貝爾和平獎，致詞時將炮口對準美國科技巨頭，指控它們在社群媒體激起「有毒污泥」，另一獲獎者俄羅斯媒體人穆拉托夫則為殉職記者默哀。

瑞薩（Maria Ressa）是新聞網站Rappler的共同創辦人，她與俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）共獲諾貝爾和平獎殊榮，兩人今天在奧斯陸（Oslo）市政廳領獎。

頒獎典禮參與人數因疫情限縮，58歲的瑞薩在演說中抨擊諸如臉書（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube的「美國網路企業」，但她並未直接點名。

瑞薩指出，科技巨頭的技術「以神一般的力量」，「讓謊言病毒荼毒我們每個人，使我們反目，激發我們的恐懼、憤怒和仇恨，並為世界各地威權者和獨裁者的崛起鋪路」。

她說，美國網路企業透過傳播仇恨牟利，「我們當今最需要做的，是改變仇恨和暴力，改變在我們資訊生態系統中流淌的有毒污泥」。

全世界目前正與疫情對抗，法國、美國、菲律賓和匈牙利都將舉行選舉，瑞薩因此更加強調可靠事實的重要性。

她說，美國科技巨擘「偏頗事實，對記者有偏見，蓄意把媒體分化、激進化」。

瑞薩直言不諱批評菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）及他的掃毒戰。瑞薩在菲國面臨7起刑事訴訟，目前獲得保釋，正在等待為去年網路誹謗案被定罪一案上訴。她必須向3個法院申請獲准後才能親赴挪威領獎。

另一位諾貝爾和平獎得主穆拉托夫則在頒獎典禮為殉職記者默哀1分鐘。他說：「我希望記者們能不再英年早逝。」

穆拉托夫的「新報」以調查貪腐和車臣（Chechnya）侵犯人權行徑而聞名，該媒體自1990年代以來已有6名記者遭殺害，包括在2006年遭暗殺的著名調查記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）。

穆拉托夫在領獎致詞表示，「俄羅斯新聞業正在經歷一段黑暗時期」，指超過100名記者、媒體、維權人士和非政府組織被俄國司法部指稱為「外國代理人」。

所謂「外國代理人」是指接受海外資金的個人或團體，並涉入俄國的任何「政治活動」，但也常被用來標籤反克里姆林宮的記者與媒體，導致他們在俄國工作遭遇困難。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）警告，諾貝爾獎不是保護記者的「盾牌」，但穆拉托夫表示，他不認為「新報」會被貼上「外國代理人」標籤。

穆拉托夫告訴法新社：「在我們報紙走過的30年歲月中，為國家做了很多正向和有益的事情，宣布我們是外國代理人會損害國家實力，（且是）愚笨之舉。」