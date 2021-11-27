永和區公所舉辦親子童樂會，許多家長帶小孩到場遊玩。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（27）日在仁愛公園舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，是疫情後永和首場大型戶外活動，現場包括舞台表演、DIY活動、各式氣墊床及溜滑梯等，吸引上百位大、小朋友前來遊玩，親子同樂嗨翻現場。

活動特別邀請「MOMO家族」帶動唱，魔術表演、砌磚特技、泡泡藝術及帽子雜耍等精彩表演節目接力演出，並有許多親子互動的闖關遊戲、氣墊遊樂設施、DIY手作、草皮滾大球等體驗活動，許多家長攜家帶眷前來參加，各項活動大排長龍。

立委林德福表示，今天是疫情趨緩後，永和區舉辦的第一場大型戶外活動，希望透過這些戶外活動讓小孩放電、大人放鬆，全家同樂。

新北市議員連斐璠表示，今年特別推出DIY手作活動、懷舊復古遊戲，像是123木頭人、超大彈珠台、跳房子及踢毽子，讓小朋友能體驗不一樣的活動。現場更安排超人氣人偶互動、造型氣球發放，以及尋寶遊戲，各項活動報名均瞬間秒殺，場場爆滿。很高興能看到孩子們在活動中與家人創造美好回憶，共度溫馨且愉快的家庭時光。

永和區長陳怡君表示，隨著疫情趨緩，許多政府大型活動也陸續回歸，本次童樂會反應十分熱烈，活動也在歡笑聲中圓滿落幕。感謝參與活動的市民朋友們全程配合防疫措施，未來我們也將規劃更豐富多元的親子活動，歡迎大家多多參與。