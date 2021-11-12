方宥心（左）和狄玫對戲多。（公視台語台提供）

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。身兼製作人與主演的唐美雲感謝觀眾支持，11日該劇第二單元「師父駕到」主演狄玫、方宥心出席茶敘，觀眾關心她們這對師徒究竟能否化解心中疙瘩，狄玫在劇中對方宥心超嚴格，但狄玫透露年輕學戲過程更艱辛，「即使被老師打到腳骨折，藥膏貼一貼就上台了。」

最新單元「師父駕到」中，方宥心被嚴師狄玫逼得要蹲馬步、吊嗓等基本功，除了客棧成員蔡振南、方馨、許富凱與張書宇十分心疼，就連網友也直呼太慘：「已經到陰間多少年，往生後還得每天吊嗓練功也太慘。」

其中一場，她與師父狄玫爭執戲，她一轉頭居然撞上攝影機，不小心血濺現場，讓該單元執導柯一正導演都擔心的前去關心，方宥心笑言：「本來因入戲太深，不覺得痛，沒想到清理傷口後，眼淚瞬間就流出。」自認可能腎上腺素正在上升。

方宥心此次感受到歌仔戲訓練過程辛苦，她必須「勒頭」在頭上包7層水紗，還要用膠水黏臉上，唐美雲表示過去歌仔戲演員其實要練「頭功」，「如果血液循環不好，會頭暈想吐。」狄玫笑言，現在用膠水黏，「以前沒錢只能用雞蛋清。」

其實《孟婆客棧》讓擁有資深戲齡的狄玫更緊張，甚至十二指腸潰瘍、胃潰瘍和腸沾黏發作，「結果腸子整個脹起來，肚子像（懷孕）4、5個月大。」因為這部戲融合現代版音樂劇、歌仔戲、連續劇，她又要飾演戲曲名伶，壓力大到夢到年輕時學戲的過程。

她自曝小時候很皮，外號是「野馬」，9歲開始學戲，13歲就當主角，老師對她期望甚高，「以前老師打人比我這次演得更兇，藤條直接打下去，我曾經被打到腳骨折，以前藥膏貼一貼就上去了。」

唐美雲關心收視狀況，戲稱：「很像在做股票，一直在看數字。」她甚至讀完每一則PTT鄉民留言，「我以前不知道PTT網友對於戲的黏著度和討論，看到他們在討論的內容很有趣，好厲害！專業程度讓我覺得，『天啊！這是劇評人嗎？』」，發現網友連場景、道具細節全都仔細討論，連飾演客棧保全的張書宇每集說幾個字都被算出來。