一年一度壓軸盛事「雙11購物節」即將登場，在各大電商平台已紛紛摩拳擦掌之際，台灣之星也於今（5）日正式宣告參戰「2021電信雙11」，預告將為電信市場及全台消費者帶來經典資費最終回，並於11／8(一)晚上19：00邀請有荒謬大師之稱的知名節目製作人及主持人─沈玉琳及購物天后─斯容同台合體，在台灣之星Facebook官方粉絲團透過直播正式揭曉今年雙11限定資費方案及各式超殺優惠，絕版資費最後一年、僅此一檔，錯過保證明年不再有。

台灣之星網路門市經營充分融入電商產業的營運思維，自2016年起即領先同業加入雙11購物節，透過事件行銷打開市場話題，並掀起「電信雙11」風潮，不僅屢屢引發市場高度關注、更年年創下驚人銷售佳績：2017年首推「雙11一日限定，終身$188」方案，創下電信史上前所未見的銷售紀錄，不到12小時6萬門號即全數售罄；2018年，延續前兩年口碑好評，開賣前5分鐘就已吸引超過5萬人同時在線上等待、賣場一開放更瞬間湧入21萬人申辦，最終6.6萬門號全數完售；2019年，開賣後僅43分鐘便售出萬門，並在短短3小時銷售過半，達成4萬門銷售數量的里程碑，8萬門號提前完售；2020年，因應5G正式開台，成為市場第一家在「電信雙11」推出5G資費方案的電信業者，開賣後官網瞬間湧入23萬人搶購，25分鐘內狂銷1萬門，繳出單日銷售高達9萬門號的亮眼成績，再度刷新紀錄。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星『電信雙11』推出至今已邁入第五年，透過年年升級、不斷優化的流程與系統，持續提供消費者最佳的購物體驗。回顧往年雙11活動，我們創下台灣區11／11當日Google Search第一的寶座，並持續帶動社群討論聲量、突破單日活動網頁瀏覽量超過3600萬的紀錄，更締造網路門市通路的銷售佳績、單日申辦高達9萬個門號、歷年銷售總門號數破30萬門的絕佳表現。

朱曉幸表示，台灣之星過去帶動4G吃到飽平價化，進入5G時代延續4G時代簡單、透明、合理的資費理念，打造『全民5G』資費方案，讓人人都可用平易近人的價格享受高品質的行動上網服務，在5G建設成本高昂，各家資費抬升的氛圍下，台灣之星秉持回饋全民的精神，今年的電信雙11也會是我們限定資費銷售的最後一次，請大家務必把握、錯過不再！」台灣之星「2021電信雙11」最終回及多項優惠精彩可期。現在快上官網登記資料，搶先獲得第一手最新消息；並於11／8(一)晚上19：00鎖定台灣之星Facebook官方粉絲團直播正式揭曉今年雙11限定資費方案及各式超殺優惠。

台灣之星「電信雙11」今年導入全球市佔第一的AWS全雲端解決方案，結合大數據導流機制，全面提升系統乘載量，並動員超過500名行銷、技術、營運與客服團隊，橫跨6大事業部並整合超過20個部門，用最完整的資源全面備戰今年「2021電信雙11」。

此外，隨著進入5G時代，我們也持續精進網路品質，積極佈建網路、優化4G及5G基站，在2020年底已率先達成5G高密集人口涵蓋80％目標，截至今年10月底，台灣之星5G用戶數已達39萬、滲透率15％，更獲得第三方行動測速平台公布今年第三季台灣5G表現數據，台灣之星5G的低延遲表現、影音體驗等均達到國際水準，預計今年(2021)年底將達成5G基站於六都市區涵蓋90％及6000站5G訊號涵蓋範圍之目標。

隨著消費者對5G服務的接受度日益提升，購買5G手機的需求也持續增加，為此，台灣之星在今(5日)也同時宣布今年雙11限定的門號搭手機／購物金方案搶先上線，自即日起至台灣之星網路門市及全台實體門市就可申辦：(1)若想搭5G手機的消費者，申辦月租$799~$1199資費方案，綁約36個月，除可享4G不限速上網吃到飽，用到5G才付錢、每月最高只要加$200即享5G不限速上網吃到飽，包含最新推出的iPhone13 256GB、iPhone 13 mini 128GB及SAMSUNG Z flip3 5G(8G／128GB)等多款精選5G旗艦機款，最高現折$29888，最低$0就能輕鬆入手。(2)若想搭購物金的消費者，申辦月租$399~$599資費方案，綁約36個月，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金及Foodpanda美食金等，通通都翻倍送，最高再多拿$7000。