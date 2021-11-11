全台首創品牌直營Outlet MAll「義大世界購物廣場」雙11優惠搶先開打，推出周年慶暖身活動，美妝保養預購會11月12日至18日iGLAMOUR愛．迷人推出期間限定滿額禮、加購商品、預約禮等多種熱銷商品。全台首創美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」在雙11期間更推出限定商品組合只要1111元，國際知名的美國服飾品牌，包含全台獨家品牌BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、KENDALL+KYLIE和WALTER BAKER，另有好萊塢明星最愛STEVE MADDEN，紐約時尚首選Theory以及全台首間實體店US POLO ASSN.。全店3折起驚喜優惠，活動期間來店消費還享有2件9折、3件85折的限時優惠。

全亞洲獨家的義大利精品複合概念店「Luxury Mall」，GUCCI、BURBERRY、BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA等國際一線精品從歐洲直送來台，韓星愛牌、來自德國的MCM，與年輕時尚的義大利品牌CHIARA FERRAGNI更是全台獨家！「我不在台灣、我在義大世界」，偽出國購物行程，超過700個品牌，全年2折起，11/19（五）至12/19（日）全台最超值的週年慶獨家商品就在義大世界購物廣場。

此外，我單身我驕傲，義大遊樂世界11/11（四）至11/14（日）推出限定優惠，『脫單不落單雙人取暖價只要1111』，讓你雙十一呼朋引伴玩樂園不孤單，每周六更加碼延長夜間營運至晚上八點，下午四點半入場星光票只要299元，還可以欣賞到周六夜間限定「火山夜秀-天神之戰」。全台唯一希臘情境主題樂園義大遊樂世界，除了飛越愛情海、極限挑戰等戶外設施，還有全亞洲最大的VR主題館，以國際級製作水準打造VR遊戲設施，今年更推出全投影沉浸式體驗遊具-天神試煉戰，讓你有機會與好友並肩鬥智，親子同樂的VR方城市、嚇破膽的失控地鐵、白色懼塔，義大遊樂世界雙十一周末等你來挑戰。