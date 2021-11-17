新光三越台北信義新天地迎接耶誕節，即日起至明年1月3日打造超絕美雪白森林、600場飄雪聲光秀，A11旁香堤廣場的「17米夢幻灰耶誕希望之樹」，今（17日）晚在台北視障者家長協會EyeMusic樂團的音樂聲中進行點燈，且設置5大IG打卡熱點，提早營造濃厚的耶誕氛圍。

1. 新光三越台北信義新天地A11旁「17米夢幻灰耶誕希望之樹」，點亮信義區。（新光三越提供）

希望之樹由特調的新光三越Pantone色及近百顆特製耶誕球、10萬顆燈泡打造，且邀金曲製作人陳建騏創作2首原創的信義獨家耶誕歌曲，與世大運光雕秀設計統籌余明憲聯手合作沉浸式飄雪聲光秀，每天17時至22時，每30分鐘1場，天天15場，共600場，比去年500場更多。

新光三越台北信義新天地4店店長和金曲製作人陳建騏（中）等人一起為「17米夢幻灰耶誕希望之樹」啟動點燈。（新光三越提供）

5大打卡熱點除希望之樹，還包括超越往年使用百萬顆燈泡的「300米星光步道」，及A11和A9空橋、全台首創的「3.5米球體星空光廊」，A9「迷霧森林」、A4「愛的魔鏡」，更有全館逾1000座的耶誕造景、超過20家品牌的節慶森林共襄盛舉。活動期間當日在4館憑任一消費發票，可於A11 1F服務台兌換代幣，免費使用拍貼機拍照1次。

新光三越台北信義新天地A9「迷霧森林」首創絕美雪白鞦韆。（新光三越提供）

另與「萬秀洗衣店」團隊策畫「循環時尚的耶誕櫥窗，探索萬秀綠色新生活」活動，集結百貨商品、萬秀洗衣店舊衣物，裝置8座藝術櫥窗，在A11 4F X-Runway展出；12月還會與萬秀聯名推出「耶誕口罩繩」，在新光三越APP精選優惠販售。