\迎接溫馨耶誕節，為幫助弱勢孩童，朝陽科技大學首次與財團法人台灣省波錠社會福利公益慈善事業基金會攜手，舉辦「朝陽圓夢樹」活動，今天上午舉行溫馨的點燈儀式，邀請雲林家扶中心的孩子們許下禮物心願，並廣邀全校師生、社區民眾響應熱購，盼募集300份耶誕禮物，用愛點亮孩子的世界。

300張耶誕心願卡，希望找尋更多圓夢天使一起幫助家扶兒童。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

一張張心願卡掛滿4米高的耶誕樹，都是雲林家扶中心孩子們的耶誕願望，其中一張是6歲吳小妹妹親手寫下，因她的父親去年車禍、至今癱瘓在床，她希望有台電暖器給爸爸當耶誕禮物，能讓父親待在房裡不會著涼。

另名12歲的劉小妹則是父親車禍成為植物人，長年住在安養中心，不曾出國的她希望有顆地球儀，可以看看世界有多大。

朝陽科大校長鄭道明指出，大學不應侷限於傳承知識的學術殿堂，更要承擔起改變社會的角色；透過朝陽圓夢樹點燈活動，盼號召更多師生來擔任募集禮物的愛心天使，幫助家扶兒童實現耶誕心願，這也是落實大學社會責任的最佳展現，讓愛的行動永不停歇。

波錠社會福利公益慈善事業基金會董事長楊環如強調，基金會長期關懷弱勢族群，投入補助國小學童營養午餐、補助中低收入長者醫療用品費等；家扶孩童的心願或許看來微不足道，但在家扶兒心中卻是難以實現的夢想，希望透過朝陽圓夢樹活動，募集更多愛心天使、成為家扶孩子心中的聖誕老公公。

雲林家扶中心主任廖志文說，此圓夢活動可讓300名孩子在聖誕節前夕得到最想要的禮物，未來雲林家扶也將持續協助縣內20個鄉鎮經濟貧困的家庭及兒童，提供971戶家庭、1744位兒童及青少年在各方面所需的協助。