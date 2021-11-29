Ｗ.SHOW全效精華代言人隋棠。(W.SHOW提供)

全效玫瑰水聖誕版。(W.SHOW提供)

W.SHOW守候天使擴香。(W.SHOW提供)

W.SHOW聖誕禮盒組。(W.SHOW提供)

W.SHOW聖誕禮盒組，內含擴香、全效玫瑰水聖誕版。(W.SHOW提供)

肌膚保水專家W.SHOW今年耶誕節首度跨足居家香氛系列，推出全新守候天使擴香，前調是清新的小蒼蘭與檸檬草的融合，中調漸入沈靜美好的琥珀與柑橘，後調餘韻是綠玫瑰、廣藿香與鳶尾花，呼應綠玫瑰花語。

品牌總監梁育華發現有越來越多人熱論W.SHOW保養系列特有的清新香調，尤其是升級版全效精萃乳，如香水般的前中後香調大受好評，品牌於是開始研發居家香氛系列，終於在今年聖誕節前夕推出首個香氛作品 守候天使擴香，可放置於臥室、浴室、客廳或玄關等處，散發馨香氣息，輕鬆營造室內愉悅氛圍。

W.SHOW守候天使擴香與另一款品牌明星商品「全效玫瑰水聖誕版」組成限量耶誕禮盒，全效玫瑰水換上聖誕新裝，整體質感更添夢幻逸趣，別具收藏性。守候天使擴香＋全效玫瑰水聖誕版組成W.SHOW年度限量聖誕禮盒，售價2288元，內附超過6000元商品兌換券，2022年每雙月滿費滿千即可兌換1款正貨商品，包括由隋棠代言、原價1680元的全效精華與全效玫瑰水、超水感保濕抗曬乳等。