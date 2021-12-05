距離耶誕節還有三星期，但相應裝置在全台各地已經登場，不只台北市信義區各角落搶先設置造型亮眼的燈飾，台北101大樓廣場也應景推出已故雕塑家楊英風不鏽鋼雕塑《梅花鹿》，許多街頭人行道樹木也穿上LED燈串，在夜間綻放夢幻光影，就連遠在花蓮玉里山區也能瞥見小鹿花燈，預告這個為現代人增添許多歡樂與想像的節慶即將到來。
基督教文化雖然不是台灣宗教信仰最主要一脈，但如今耶誕節已然成為生活上重要的節日，每年不僅創造龐大商機，各行各業都想搭上這波熱潮，許多人也視為與親友彼此祝福或人際互動的橋樑，甚至政府也不忘擺設相關景觀裝置以順應民意。
不論信仰為何，美麗的耶誕燈飾造景都為國人帶來喜悅，有人帶著盛裝打扮的心愛寵物留下美照，有人穿著漂亮禮服在聖誕樹下打卡，外籍看護推著年長雇主到場觀賞，小朋友在父母陪伴下來感染喜氣，對許多人來說，年度的耶誕節慶可能是生命中永恆的記憶。
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