已故雕塑家楊英風作品《梅花鹿》被矗立在台北市101大樓廣場，成為耶誕節應景的顯著裝置。（黃子明攝）

台北101大樓廣場裝設漂亮的LED耶誕燈飾，吸引許多上班族駐足拍照。（黃子明攝）

台北市信義區一家百貨公司設置大型耶誕樹，大型鏡面球飾成為民眾取景目標。（黃子明攝）

台北101大樓廣場裝設漂亮的LED耶誕燈飾，吸引許多上班族駐足拍照。（黃子明攝）

信義區人行步道區設置大型耶誕樹，讓市區景觀充滿節慶氛圍。（黃子明攝）

台北市信義區人行步道區設置大型耶誕樹，成為民眾拍照打卡熱門景點。（黃子明攝）

台北市信義區人行步道區設置大型耶誕樹，一名女孩穿著白色洋裝拍照打卡。（黃子明攝）

台北市忠孝東路人行道樹掛滿LED燈串，有如點點星空。（黃子明攝）

一對男女帶著穿戴耶誕裝的愛犬在台北市信義區人行步道區拍照打卡。（黃子明攝）

愛貓人士帶著兩隻小貓到北市信義區拍照。（黃子明攝）

一名男子吊掛在台北市信義區LED燈飾旁的路燈燈柱上玩翻滾遊戲。（黃子明攝）

距離耶誕節還有三星期，但相應裝置在全台各地已經登場，不只台北市信義區各角落搶先設置造型亮眼的燈飾，台北101大樓廣場也應景推出已故雕塑家楊英風不鏽鋼雕塑《梅花鹿》，許多街頭人行道樹木也穿上LED燈串，在夜間綻放夢幻光影，就連遠在花蓮玉里山區也能瞥見小鹿花燈，預告這個為現代人增添許多歡樂與想像的節慶即將到來。

基督教文化雖然不是台灣宗教信仰最主要一脈，但如今耶誕節已然成為生活上重要的節日，每年不僅創造龐大商機，各行各業都想搭上這波熱潮，許多人也視為與親友彼此祝福或人際互動的橋樑，甚至政府也不忘擺設相關景觀裝置以順應民意。

不論信仰為何，美麗的耶誕燈飾造景都為國人帶來喜悅，有人帶著盛裝打扮的心愛寵物留下美照，有人穿著漂亮禮服在聖誕樹下打卡，外籍看護推著年長雇主到場觀賞，小朋友在父母陪伴下來感染喜氣，對許多人來說，年度的耶誕節慶可能是生命中永恆的記憶。