去年10月21日，歷經近3年抗戰，以三圓建設董事長王光祥、台商鄭文逸為首的市場派風光入主大同公司；如今接手一周年，表面和平，實際卻換掉了一位董事長、兩位總經理及8位董事，令人吃驚的是，子公司人事搬風速度也不輸大同，整個集團經營階層和董事更動的次數，一年之間，超過40人次！

大股東們為什麼在集團各事業的董事會中拚命「洗牌」？深究其原因，終究還是「林郭文艷」這4個字。

遠的不說，就看今年10月中旬以來的幾樁調整，大同董事會先是收回了林郭文艷的大同榮譽董事長職務，隨後則除去她在子公司尚志資產的董事席次，幾番出手，瞄準林郭的針對性確實鮮明。

「不過，當林郭在大同集團內僅存的一席、尚志董事席次也被拔掉，將近1年來的『內鬥』應該也可畫下句點。」熟悉內情人士的說法，解開了大同17萬股東的心中謎團，原來，一整年跑馬燈似的「重要人事異動」公告，背後藏著治理亂流，而去年十月董監改選時宣稱的「和諧共治」如今形同破局，其中原因，也是公司治理的重要一課。

說好的「共治時代」掰了

不到3周 大同九名董事震掉3個

據悉，去年10月21日，王光祥等市場派大股東倉卒上任，找來林文淵擔任董事長，但和林文淵之間的隔閡難以消除，為了解決這個燙手山芋，大股東們主動找上林郭文艷幫忙，這時和林郭關係頗佳的王金來臨危受命，牽線尋找適合治理大同的經營團隊。

去年10月董監改選時，王金來雖是當時公司派推薦的獨董人選，改選結果卻衝了個第一高票，順理成章擔任公司治理委員會召集人，更有權召開股東臨時會。而王金來在政治大學和成功大學任教，商界人脈深厚，他立時相中了畢業於大同工學院電機系、又在政大企研所企業家進修班結業，也在大同採購處服務過的盧明光。

同樣畢業於大同工學院電機系的研華共同創辦人何春盛，據說是王金來的高爾夫球友，盧明光與何春盛的組合，讓「大同人治大同」的想法成形。

何春盛用人有「林郭的影子」？

夢幻組合和大股東的想法 仍有距離

去年12月底，大同端出盧明光、鍾依文和其搭檔戴豐樹所組的黃金戰隊，來治理這家百年企業。

但在當時，這個由王金來輾轉兜起來的戰隊，只剩何春盛尚未進入權力核心，據說他是因為競殿法人董事名單額滿，才無法在第一時間進入大同。而何春盛在今年5月5日進入大同董事會並隨後接任總經理，但他的身分卻是林郭掌控的大同高中法人董事代表，而且還是取代林郭的法人董事位子才進入董事會。這層關係也讓何春盛難以揮去和林郭的關聯性，被外界視為「泛林郭派」。

這個傳聞顯然也困擾著何春盛，他曾解釋，「事實上是另外2位大股東找上我的，外界都說我是林郭的人馬，但不應該因為我是大同高中的法人代表，或我是大同畢業的就有這個『原罪』。」

但據內部說法，在何春盛上任後，卻發生一連串引起討論的狀況，演變成大股東和林郭決裂的最後一根稻草。

「何春盛上任總經理，就陸續把林郭（時期）的處長換回來，看在大股東眼裡，就像『林郭的影子』回來了。」親近大股東人士認為，何春盛的用人哲學和大股東的想法還需磨合。

王光祥和鄭文逸拿下經營權後，急於讓大同脫胎換骨，他們也清楚對於股東而言，公司的營運就是白紙黑字的成績單。經過1年的頻繁人事異動，難免讓股東和廠商們人心惶惶，而外界最好奇的問題始終是，重新洗牌後的大同，是否真能擦亮百年招牌，盡快兌現當時發股利的承諾？

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