國美館與文策院推出「5G VR Cloud未來娛樂串流體驗」示範場域活動，運用高科技創新打造「元宇宙」客廳的黑科技劇院。。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

國美館推出「5G VR Cloud未來娛樂串流體驗」示範場域活動，運用高科技創新打造「元宇宙」客廳的黑科技劇院。國美館梁永斐館長11日表示，「5G VR Cloud計畫」非常具有前瞻性，國寶藝術品也能透過「VR」登上「元宇宙」即時觀賞，讓民眾超前體驗藝術在5G未來娛樂的新面貌。

國美館與文策院11日在國美館水牛聽合作推出「5G VR Cloud未來娛樂串流體驗」，透過中華電信5G通訊、雲端影音串流運算、立體影音、虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等科技打造虛擬世界的「元宇宙」（Metaverse）客廳，帶領觀眾超前體驗藝術在5G未來娛樂的新面貌。

梁永斐表示，「5G VR Cloud計畫」非常具有前瞻性，國美館發展科技藝術、支持創新應用，把前輩藝術家林玉山國寶《蓮池》及國美重要典藏《陌默》等的VR登上元宇宙，民眾透過平台，不用進館也可以即時看到，彰顯國美館全面開放近用的理念。

文策院副院長張文櫻指出，「5G VR Cloud計畫」號召國際「VR」頂尖內容開發者，打造「元宇宙」、「VR」虛擬劇院，整合未來內容全產業鏈，串聯起創作者、電信商、平台業者及藝文機構等，可掌握未來娛樂產業的先機。

主辦單位表示，「5G VR Cloud」示範場域標示著臺灣從虛實融合，全面進入超越虛實的「元宇宙」世代，每個人的客廳都是一個小宇宙，也是通往「元宇宙」的入口，只要接上5G、戴上VR，客廳瞬間變成黑科技劇院。