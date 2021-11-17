衛福部長陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢，強調高端混打安全性沒問題，目前已有18人完成混打。（圖取自國會頻道）

首批「高端四劑戰士」人數曝光 陳時中：混打這款疫苗的最多

中央流行疫情指揮中心12日宣布高端混打政策，但僅限緊急出國需求者，遭外界譏補打者為「高端四劑戰士」，衛福部長陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢時表示，目前已有18位民眾混打，其中3人混打AZ、6人混打BNT、9人混打莫德納，並強調安全性沒有問題，但也提醒民眾有出國需求再去打。

美國入境新規已於11月8日上路，高端疫苗至今尚未被美方承認，立委廖國棟指出，高端疫苗在國內仍是緊急授權（EUA），尚未取得完整認證，不僅赴美國受阻，是否也無法入境歐洲國家？陳時中表示，目前國內赴歐洲人數也很多，沒有遇到問題，他強調「並不是每個國家都以疫苗接種作為入境必要條件，大多是用檢疫方式來做限制」。

立委賴惠員詢問，高端混打是否有相關試驗佐證，陳時中坦言「還在進行」。他進一步說明，通常混打實驗最重要在於效力有沒有增加，畢竟不同疫苗混打有風險存在，所以一定要利大於弊；至於高端混打是因應國際上需要，例如美國有這樣的要求，關心的點就不是在效力，重要的是要符合安全問題。

陳時中數度強調，接種高端後間隔28天混打安全性無虞，並以流感疫苗、肺炎鏈球菌為例，兩者都是蛋白類疫苗，和新冠肺炎疫苗間隔7天就可以打，甚至國外認為同時可以打；而英國也認為蛋白疫苗與其他疫苗混打是沒有問題的。衛福部指出，高端疫苗為次蛋白疫苗，而英國針對同為次蛋白疫苗的Novavax提出接種建議，後續可混打其他疫苗。

陳時中表示，目前國內已有18位曾接種高端的民眾完成混打，其中3人混打AZ、6人混打BNT、9人混打莫德納，但他強調「有需求者再施打」，並且須由醫師評估後再接種。

目前指揮中心僅公布4國認可高端疫苗，包括紐西蘭、帛琉、印尼及貝里斯。外交部研究設計會主任谷瑞生於會中表示，考量國人仍有商旅、就學、探親等需求，曾多次通電外館洽我國疫苗認證事宜，未來會配合指揮中心專業判斷及邊境管制措施，持續與其他國家政府溝通，爭取國人最大權益。