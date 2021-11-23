春節將至，預計將有逾4萬人返台過年，中央流行疫情指揮中心近期推動「春節期間入境檢疫方案」，分為「14+0」、「10+4」、「7+7」3種，其中「7+7」僅開放完整接種滿14天者選擇，前7天可入住防疫旅館或集中檢疫所。今起集中檢疫所全時段開放預約，截至中午，1至2月的訂房數為2554間，今年底前則是1069間。

集中檢疫所7+7春節專案從12月14日到明年2月14日，總共收6梯次，每梯提供3600間房間，一人一天收費1500元，預計能增加2萬1600人的檢疫量能。

而集中檢疫所訂房時間分2階段開放，11月17日上午10時起開放12月14日至12月31日入住者訂房，今日上午10時起則開放12月14日至明年2月5日入住者訂房。

指揮官陳時中表示，截至今日下午1時，1月1日至2月5日之間的訂房數為2554間，另12月14日至12月31日的訂房數則是1069間。