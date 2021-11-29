金管會主委黃天牧近年積極推動金融資訊安全，證券期貨七個相關機構（F4加3證期公會），為厚植證券期貨業者日常資安事件應變處理能量，將於11月30日共同成立「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組」（Securities and Futures Computer Emergency Response Team，SF-CERT），7*24小時全天候協助證期業者應變資安事件。

證交所表示，為厚植證期業者日常資安事件應變處理能量，藉由SF-CERT提供業者資安事件處理指引、辦理業者資安事件應變教育訓練及資安事件應變桌面演練、資安事件通報演練、社交工程演練與DDoS演練等多樣化之資安演練，強化證期業者資安意識與事件應變處理能量，以達成金融服務持續營運不中斷，保障整體市場交易安全。

為維護證券期貨市場資訊安全，達到資安聯防策略目標，證交易所、期交所、櫃買中心、集中保管結算所、券商公會、期貨公會、投信投顧公會等證券期貨相關機構，未來將合作共同維運證券期貨市場資安事件應變處理體系，當發生重大資安事件時，提出證券暨期貨市場的對應策略，降低資安事件對市場產生的衝擊及影響。