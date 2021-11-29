行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議，指揮中心建議，12-17歲青少年應續接種第2劑BNT疫苗，並建議已完成2劑基礎劑者，在完成第2劑疫苗接種的6個月後，依序接種追加之第3劑，蘇裁示，相關規劃請指揮中心於適當時機對外公布。

指揮中心指出，目前已連續24日沒有本土病例，而國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為77.68％、第2劑為54.24％，劑次人口比為131.93（劑／每百人），目前共已施打約3088.9萬人次，預估接種涵蓋率到了12月中，第1劑可接近8成、第2劑可超過6成。

指揮中心表示，有關各地方政府即將舉辦之歲末或跨年大型活動，為因應國際間新變異株Omicron，主辦單位除應遵守地方政府大型活動相關防疫規定外，亦應遵守指揮中心所公告之相關指引規範。

指揮中心指出，有關春節返鄉專案部分，為因應新型Omicron變種病毒，已將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」，加強入境檢疫隔離措施。

蘇貞昌說，有關地方政府所舉辦的大型歲末、跨年活動，請指揮中心盡速告知防疫指引，而學生接種第2劑疫苗及第3劑疫苗接種時間，也請指揮中心於適當時機對外公布。