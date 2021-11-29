【LIVE直播】Omicron來勢洶洶 明年開打追加劑？ 指揮中心最新說明｜2021.11.29 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增8例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，8例確診中，案16707為華航機師，於11月28日出現喉嚨癢，隔離第5天時PCR檢驗出陽性，Ct值28.5，打過2劑AZ疫苗。

中央流行疫情指揮中心今天表示，今確診的八例個案中，有一名為機組員，案號是16707，羅一鈞指出，該案在11月23日入境後，於5+9的居家檢疫採檢確診，共匡列3名同飛同事，檢驗結果都是陰性，以及2名接送司機也隔離。

羅一鈞說，此案確診的Ct值為28.5，他在11月28日出現喉嚨癢的症狀，曾在11月17到18日以及11月21到23日兩段派飛美國洛杉磯，目前研判為境外移入感染。

根據指揮中心提供的資料，此案曾接種過兩劑AZ疫苗，為突破性感染，羅一鈞表示，將密切關注該案的病毒基因定序為何，以及持續追蹤抗體檢驗結果。

華航表示，該名機師是執行貨機任務，在執勤及檢疫過程都嚴守規範，並未進入社區，目前同機組員皆採檢陰性。經初步調查，該名機師在外站嚴格遵守防疫規定，返台亦落實防疫旅館隔離，惟病毒無所不在，本公司持續提醒機組員，務必隨時做好個人防護及清潔消毒。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(4例，案16700-16703)、印尼(案16704)、柬埔寨(2案，案16705、16706)及美國(案16707)入境，入境日介於今(2021)年11月15日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,439,574例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,421,667例排除)，其中16,596例確診，分別為1,952例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，12例為境外移入。