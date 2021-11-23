中央疫情指揮中心持續推進新冠肺炎疫苗施打率，日前終於開放混打，讓許多民眾又期待又怕受傷害，因為聽聞混打第二劑的副作用強烈，但仍有許多人願意嘗試，例如女星阿喜(林育品)，她在施打後上社群平台分享後續狀況，結果相當慘烈。

2012年因拍攝網路短片〈女朋友的口頭禪〉而爆紅的阿喜，網紅出身的她人氣持續飆漲，並因此轉往演藝圈發展，星途大開，在各領域都有亮眼表現，是新世代女神代表之一，而演藝工作需要接觸許多人，阿喜為了保護自己也保護他人，9月中已選擇施打AZ，當時副作用明顯，她整整發燒2天，還貼出了自己癱倒在會議桌上的照片，表示很不舒服。

通常第二劑如果也選擇AZ，副作用應該會小一點，但阿喜昨深夜po文，透露第一劑打了AZ宛若被卡車輾過的她，第二劑也打算選AZ，減輕副作用影響，不料人算不如天算，她第二劑預約竟沒搶到AZ，因此只好成為「混打戰士」。

阿喜第二劑混打莫德納，心中原本存有可能幸運逃過折磨的期待，但結果完全相反，「沒想到全餐到不行」，她透露自己是11/20星期六下午3點施打莫德納，安然度過一晚，但隔天中午就開始發燒，「今天凌晨甚至有點胸悶到痛，

嚇到我了」，所幸熬過24小時，副作用開始緩解，她終於放鬆下來睡著了，目前一切安好，但因為過程太慘烈，不禁上線po文關心大家：「有混打君出來說明一下嗎？你們都還好嗎？」。