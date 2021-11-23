2022台北市長選戰民調最新結果顯示，在三腳督的局面下，藍委蔣萬安以39.7%支持度領先，其次依序為衛福部長陳時中28.2%、台北市副市長黃珊珊18.1%。衛福部草屯療養院醫師沈政男分析，如果沒有意外，蔣萬安2022有望問鼎台北市長大位，陳時中原本尚能一搏，但如今已跌落神壇，民調自然大幅落後，且明年疫情走向的考驗最大，陳時中也很難離開現在的位置投入選戰。

《ETtoday新聞雲》公布的2022台北市長選戰民調顯示，各陣營可能參選的人選當中，國民黨以蔣萬安呼聲高，民進黨中仍以陳時中支持度最高，支持度22.5%高於林佳龍的19.6%；民眾黨部分，黃珊珊支持度為37.3%、高虹安7.2%。

若2022台北市長選舉由蔣萬安、陳時中對決，蔣萬安以50.3%的支持度領先陳時中的32.0%；若民眾黨派黃珊珊出戰，蔣萬安的支持雖仍以39.7%領先，但與陳時中（28.2%）的差距會從原本的18.3個百分點拉近為11.5個百分點。若民眾黨派出高虹安，蔣萬安支持度則有44.8%的支持度，仍領先另兩位人選，與陳時中（31.6%）的差距則為13.2個百分點。

此外，若民進黨派出林佳龍，蔣萬安則以50.6%支持度領先林佳龍的29.0%；而民眾黨不管派出黃珊珊或高虹安，蔣萬安的支持度仍分別以40.8%、46.5%領先。

對此，沈政男22日在臉書上發文表示，2022台北市長選舉由蔣萬安暫時領先，而且明顯贏過陳時中，「如果沒有意外，就是蔣萬安了」。他也指出，原本陳時中在防疫滿意度最高的時候，尚可與蔣萬安一搏，如今從神壇退下，當然大幅落後了。

沈政男分析，陳時中也被說要選桃園或哪裡，問題是明年疫情走到解封階段，考驗才是最大，他要放掉防疫並不容易。沈政男認為，現在的局面很弔詭，「防疫好，才有機會選，卻因此走不開；防得不好，一走了之，卻也選不上了」。