由動畫大師宮崎駿親自企劃、導演宮崎吾朗率領跨國製作團隊傾力打造的吉卜力工作室全新動畫電影《安雅與魔女》，無論中日文配音明星都是超強黃金陣容，片中最重要的神秘巫師魔女雙人組由綜藝一哥庹宗康、星座專家唐綺陽聲演，主持天王黃子佼變身超萌黑貓，吸引許多吉卜力粉絲期待。

安那演唱主題曲時，天后接班人架勢十足。（甲上娛樂提供）

導演宮崎吾朗表示，該片劇情不同於一般動畫，配樂特別選用英式搖滾樂風格，找來松任谷由實巡迴演唱會音樂總監武部聰志、日本知名雙人樂團「GLIM SPANKY」吉他手‎龜本寬貴以及新生代樂團「Mrs. GREEN APPLE」貝斯手高野清宗操刀。今（5日）重磅宣布中文主題曲〈Dont Disturb Me〉由歌手安那（ANNA）演唱，演唱會教父陳鎮川親自把關歌詞。身為吉卜力鐵粉的安那當時一聽到主題曲就對搖滾曲風驚豔萬分，主動找專業歌唱老師陪她反覆練唱超過1個月，希望能呈現人氣樂團女主唱的霸氣形象：「我在練唱的時候是揣摩我們老闆娘（阿妹）的阿密特AMIT唱腔，只要有老闆娘一半帥，我就心滿意足了！」在MV中她高聲唱出：「別來煩我，馬上離開！」天后接班人架勢十足。

星座專家唐綺陽聲演她夢寐以求的吉卜力魔女角色，在片中還開設了一間提供顧客「高級魔法訂製服務」的魔法商店，興奮表示「收到邀約時心情超嗨」，但擁有專業配音員經歷的她，深知動畫電影配音是一件高度專業的工作，無論角色的情感剖析、聲音的抑揚頓挫，讓耳朵聽了舒服的整體和諧度，都是必須注意的重點，加上角色情緒起伏大，唐綺陽剛開始詮釋時忍不住想：「妳幹嘛那麼兇？」後來慢慢理解角色貝拉雅加只是為了在小孩面前樹立權威，實際上根本就刀子嘴豆腐心，配音過程跟著越來越入戲，笑說：「安雅真的很會操控人心，我配音的魔女貝拉雅加原本脾氣暴躁，沒想到最後依然被她融化。」

和唐綺陽的興奮心情不同，庹宗康坦言收到邀約時心情陷入恐慌，就怕拿不出最佳表現給吉卜力工作室，幸好靠著聲音導演高明指點，最後成功一次過關，更相當能理解片中個性敏感易怒的巫師曼德雷克：「這個年紀的男人都可能曾受過很大的傷害，不再輕易投入感情，但是當他領養了個性鬼靈精怪又懂得撒嬌的安雅之後，一切都慢慢改變了。」而配音經歷豐富的主持天王黃子佼，曾化身皮克斯動畫電影《怪獸電力公司》主角大眼仔、公視《勇者動畫系列》反派角色，這次聲演一隻會說話的使魔黑貓湯瑪士，認為牠在教導安雅施魔法的過程像個老師，遇到剋星蚯蚓的時候又驚恐萬分，跟印象中的貓咪很像，不理人就是不理、賣萌時又很迷人，對這次用聲音演出貓咪的經驗非常滿意：「配起來意猶未盡剛剛好！」

唐綺陽開心圓夢成為真正的魔女。（甲上娛樂提供）

而首次合作的4位中文配音明星安那、唐綺陽、庹宗康、黃子佼因為先前配音工作時無法見面，也特別再次化身片中角色拍攝了一支宣傳影片「隔空合體」。3位主持天王天后和聲演女主角安雅的安那也有許多可愛對手戲，工作完成後紛紛表示戲裡戲外都被療癒了。電影將於12日在台上映。

庹宗康聲演的巫師曼德雷克被小女孩安雅融化。（甲上娛樂提供）