安馳(3528)前三季營收為47.96億元，較去年同期增加25.57%，稅後淨利為2.23億元，每股稅後盈餘(EPS)達3.4元，均超越去年全年表現，並分別較去年同期大幅成長31.89%與31.78%。

安馳今年前三季獲利超越去年全年營運水準，主要在於前三季高階整合方案出貨比重明顯提升，加上費用控管得宜，前三季營業費用率較去年同期減少0.61個百分點。從應用端來看，今年前三季半導體高階製程用的自動化測試機台及IC驗證平台及出貨量成長最為明顯，另雲端邊緣運算、5G高速傳輸，國防航太及工控自動化等相關整合方案出貨量亦持續提升。安馳表示，今年前三季ADI產品線出貨量成長幅度最為明顯，年增率近4成，主要在於全球疫情推動遠距經濟及智慧工廠快速發展，客戶在工控自動化設備需求大增，公司今年推出的ADI人工智慧物聯網(AIoT)整合方案出貨量明顯提升。而今年新開發的產品震動監控系統、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等新興應用整合方案，目前均進入產品終端驗證階段，明年第一季可望放量出貨。

安馳表示，Xilinx產品線今年主攻半導體IC驗證平台及自動化測試設備市場，並拓展雲端邊緣運算、金融科技(FinTech)及精準醫療等新興應用整合方案，下半年開始推出5G開放式無線電接取網路(O-RAN)相關高階網路通訊設備，搶攻國際電信大廠及國內軍工航太設備標案市場；此外，Xilinx近期推出的新產品線Kria自適應系統模組SOM，搶攻機器視覺、智能鏡頭、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，預計明年上半年陸續量產，進一步優化產品組合。

在新代理產品線部分，安馳表示，Qorvo今年前三季出貨量較去年同期增加27.17%，主攻5G基地台及小型基站(Small Cell)等骨幹網產品市場，明年將拓展至衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸領域。此外，安馳近期引進安森美的高階工控與自動化感測晶片，以及鈺群的Type C快充晶片等，未來將結合公司其他主要代理產品線，提供客戶更完整的客製化解決方案。