新冠疫情加速智慧醫療發展腳步，帶動精準健康需求遽升，創源生技(4160)前三季營收較增去21％，創同期新高；其中，數位事業相較於去年同期營收翻倍。2022年即將上路的醫藥法規，更有助生技醫藥產業蓬勃發展。

創源表示，少子化衝擊下，精準生殖醫學也成為國家另一扶植重點，創源將國際上快速發展應用的RNA技術，擴大應用於生殖醫學，並響應試管嬰兒補助政策，幫助解決高齡少子化社會問題，至今服務已突破全台90％生殖醫學中心，胚胎染色體檢測（PGT-A）更占全台6成。

疫情帶動RNA技術應用與商業化爆發，從臨床檢測、治療、製藥到疫苗研發備受關注。有鑒近十年人工生殖需求增加近5倍，創源將RNA技術應用在少子化問題上，透過miRNA生殖技術－MIRA ，幫助反覆流產孕婦抓出原因而成功懷孕，此技術已獲美國、印尼、中國、泰國、越南、馬來西亞、西班牙等國醫療院所引進使用。

創源指出，今年服務涵蓋率躍升到約5成新生兒，2021年1-9月台灣出生數約11.2萬，較去年同期下降6％，創源檢測數仍逆勢成長6％。7月人工生殖補助政策開跑後，創源率先響應政策，推動獨家試管嬰兒追蹤計畫，PGT-A收檢胚胎與MIRA檢測數均大幅成長。

此外，瞄準疫後健康商機，創源運用「台灣精準醫療計劃」（TPMI）技術平台，推動「全齡精準健康」檢測服務，透過專屬基因大數據，評估疾病風險並提升用藥安全，還可持續更新基因分析結果，串聯檢測報告，輔助醫師臨床療程，評估病患施打疫苗方式，降低患病及預後風險等。