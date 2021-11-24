挪威機器人公司AutoStore周三表示，第三季營收按年飆升95%，來到8470萬美元。該公司還面臨部分零組件供應短缺困境，並警告會影響到獲利率。

該自動化倉儲設備製造商的最大股東為日本軟銀集團，持股接近四成。AutoStore還在上個月於挪威股市上市，為挪威近20年來最大的上市活動。

該公司維持今年營收展望為3億美元，明年成長到5億多美元，中期的年度營收成長展望在40%。

執行長Karl Johan Lier指出，由於全球供應鏈問題，某些組件供應受到影響，儘管這些不會影響到公司成長，但是會影響到獲利率。Lier拒絕對這種情況會導致多少利潤損失發表進一步看法。

執行長說，對公司在2021年和2022年具備能實現強勁成長和強勁獲利的能力感到非常滿意。

AutoStore在7~9月的第三季稅息折舊攤提前獲利(EBITDA)為4230萬美元，年增88%，然EBITDA利潤率則從去年同期的52%小幅降到50%。

AutoStore在10月20日上市，股價至今已上漲29%，站上挪威市值第五大公司；而如果扣除掉政府股份支持的因素，則AutoStore市值居躍第二大。