本土大型投顧將晶心科（6533）納入研究範圍，初評即給予「買進」投資評等、目標價800元。晶心科今年以來股價表現強勁，一度創下644元歷史天價，目前維持強勢整理，30日收553元。

法人看好晶心科後市原因有三：

一、調研機構預估2020至2025年搭載RISC-V IP之核心數將以115％的年複合成長率高速增長、總量達600億顆以上，晶心科作為台灣RISC-V首選，將受惠產業爆發性成長。

二、授權金於2019至2021年呈現明顯跳升，未來數年，權利金收入將展現強勁成長動能。

三、GDR完成募資，主要用於高階IP開發與擴充研發團隊。

值得注意的是，晶心科的大陸營收占比約二至三成，客戶種類繁多、但單一客戶占比不高，且應用以物聯網相關為主，與美國制裁方向不同。

法人預估，晶心科2021、2022、2023年每股純益年增率高達438％、65％與79％，成長動能相當驚人，每股純益從2020年的0.69元，連年飆速至2023年來到11元以上，直接突破一股本。