散熱大廠雙鴻（3324）近期股價展開反彈，大型投顧法人看好，受惠手機VC與熱導管出貨，且產品反應成本上揚調漲價格，研判2022年第一季淡季不淡，調升投資評等至「買進」、目標價248元。

雙鴻股價6日漲2.11％、收193.5元。

展望2022年，預期隨著Android智慧機（OPPO、VIVO、小米、榮耀等）加上三星S系列、A系列回頭採用VC與熱導管，11月起開始交貨，雙鴻VC可望維持主供應商角色，公司產能利用率可望回升至五成以上，毛利率可望回升至公司平均水準。

另外，伺服器動能方面，訂單受到Whitley延後推出，下半年才開始進行放量，今年隨英特爾與超微（AMD）均推出新伺服器產品，二者TDP同步增加，Whitley伺服器散熱模組單位售價較Purley提升約20％，預期Eagle Stream TDP持續增加，未來散熱模式將會增加VC與水冷的散熱設計，散熱模組單位售價將再增加。

客戶結構方面，雙鴻過去以白牌為主，預期2022年將會新增更多品牌客戶。

就短線來看，法人指出，雖然疫情緩解導致筆電與桌機需求趨緩，但電競筆電、板卡、伺服器產品仍供不應求，其中，主機板受惠於英特爾CPU缺貨狀況舒緩，看好第四季出貨回溫。