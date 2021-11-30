萬泰科(6190)自結10月稅後盈餘為2100萬元，年增50%，累計前10月每股盈餘為1.39元，公司佈局車用及低軌道衛星有成，隨著美國基建、元宇宙及低軌道衛星3大應用進入高度成長，萬泰科執行長張程博表示，明年營收可望較今年成長20%到30%。

萬泰科主要產品為網路佈線產品，之後產品線逐漸擴大至汽車車用電子線、視訊設備線材等消費性電子、醫療及家電，低軌道衛星帶動衛星地面設備、衛星應用服務、衛星發射及衛星製造等各項應用需求，萬泰科也搭上SpaceX的星鏈計畫，提供地面接收網路設備網路線，為公司營運再添動能。

萬泰科因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，萬泰科自結10月稅前盈餘為3400萬元，年增78.95%，稅後盈餘為2100萬元，年增50%，累計前10月稅後盈餘為1.8734億元，以加權平均股本為13.44億元來計算，每股盈餘為1.39元。

張程博表示，2022年高階網路線、汽機車線、太陽能用線將隨著衛星產業、元宇宙，電動車以綠能產業的發展，未來成長可期，加上萬泰持續在新材料、新產品的開發(例如：用於極端氣候或礦區等嚴苛環境的特殊用線)，均為公司成長主要動能，明年營運展望樂觀，可望較今年成長20%到30%，獲利成長幅度將高於營收。