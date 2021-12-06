半導體測試介面廠精測(6510)受惠5G智慧手機旗艦晶片備貨潮帶動探針卡需求，2021年11月合併營收持穩高檔、以4.1億元改寫歷史次高。在需求遞延效益挹注下，公司預期第四季營運可望淡季逆強、站上全年高點，使全年營運逐季成長。

精測公布11月自結合併營收4.1億元，雖月減6.39％、仍年增達30.41％，改寫歷史次高。其中，晶圓測試卡2.98億元，月減5.09％、年增11.21％，IC測試板0.77億元，月減7.14％、年增達46.82％，技術服務與其他0.34億元，月減15％、但年增達1.03倍。

累計精測前11月自結合併營收38.17億元、年減1.45％，仍創同期次高，衰退幅度較前10月3.64％持續收斂。其中，晶圓測試卡29.17億元、年減4.27％，IC測試板5.67億元、年增3.86％，技術服務與其他3.32億元、年增達16.65％。

精測表示，11月營收持續受惠5G智慧手機旗艦晶片備貨潮，帶動探針卡對整體營收占比突破4成，扮演本季關鍵成長動能。在遞延效益挹注下，第四季營運可望淡季逆強，營收較第三季續揚、獲利亦將改善，使全年營運逐季成長。

研調機構VLSI公布最新統計，指出2021年第三季探針卡銷售數據持續強勁，並預測全球探針卡市場至明年底將維持雙位數穩健成長。其中，在全球不分類探針卡業績成長率排行榜上，精測業績以達近1.31倍成長率稱冠全球。

精測表示，隨著半導體晶圓測試朝向高頻高速及微間距製程發展，公司秉持研發創新精神，陸續推出客製化微機電（MEMS）探針卡，已成功在探針卡市場扮演推進新世代技術發展的主要廠商。

展望後市，2021國際半導體展（SEMICON Taiwan）自12月起展開多場全球線上半導體技術論壇，精測除了參與實體展覽外，亦受邀擔任27日先進測試線上論壇主講佳賓，將以「3D IC Probe Card Solution」為題，分享未來異質整合時代的MEMS探針卡技術發展。