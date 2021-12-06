加工絲價格維持高檔，疫情趨緩下游客戶補庫存拉貨動能強，宏益(1452)11月合併營收2.16億元，創37個月以來新高，年增52.01%；宏益預期，年底前訂單無虞，價格仍維持高檔，第四季營運審慎樂觀。

宏益累計今年1-11月合併營收19.06億元，年成長75.11%。

由於去年因疫情影響基期較低，加上目前聚酯加工絲價格比去年同期仍高，且，服飾消費市場景氣回溫，成衣廠拉貨動能提升，因此，第四季營運應可衝高。而此成長動能預期也可維持到明年第一季。

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