神盾(6462)11月營收相較10月回溫，但單月、累計營收依舊年減少逾4成，神盾營運目前處於調整階段，除在手機業務上分散客戶風險外，也運用手中資金，積極發展新業務，力拚切入車用以及更多新興應用市場，為營運找尋新契機。

神盾11月營收為2.63億元，月成長16.2%、年衰退42.4%，累計前11月營收為31.22億元，較去年同期下降48.2%。

神盾今年營運逆風，陷入調整階段，主要是因為受到智慧型手機業務成長減緩，加上大陸同業競爭，神盾主要業務集中在手機業務，且以韓國三星為大宗，神盾也持續降低訂單過度集中風險，開始出貨給大陸品牌客戶，以降低客戶過於集中的風險。

除從客戶手機面過於集中著手外，神盾由於今年有出售敦泰(3545)股票，獲利超過50億元，也使得敦泰手中銀彈滿滿，積極物色投資標的，力拚發展新業務，10月甫通過投資安國國際科技(8054)、SCT Holdings與NetLink等三案，為產品開發優先布局，加速進入新應用與新市場。