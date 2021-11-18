新光鋼(2031)今年以來受惠產品量、鋼價齊揚，前10月營收突破120億元，以及前三季稅後淨利逾21億元，均已超過歷年全年。展望第四季雖鋼價下滑，但公司多角化經營效益穩健，單季獲利有撐，今年也將創下業績新高紀錄。

受惠鋼材價、量齊揚，加上低價原料庫存效益，新光鋼前10月營收120.06億元，年增51%。

新光鋼今年前三季營收109.01億元，年增52.28%；毛利率23.31%，年增17.4個百分點，前三季稅後淨利21.45億元、年增2.17倍，已賺贏過往歷年，EPS為6.83元。

展望第四季，新光鋼表示，近期市場雜音較多，下游庫存偏高，目前鋼價又走跌，整體鋼材買氣轉弱，不過公司近年來積極耕耘再生能源、承接大型公共工程案，相關訂單附加價值高，且需求相對穩健，公司產能持續滿載，加上投資物流中心穩定挹注租金收入。

整體而言，第四季雖鋼價下滑，但公司多角化經營效益穩健，單季獲利有撐，今年也將創下業績新高紀錄。全年營收可望突破140億元、創新高，EPS上看逾8元。

展望2022年，新光鋼與中鋼看法一致，認為明年鋼鐵需求在基礎建設、新能源等趨勢帶動，將保持成長，待下游客戶庫存逐步去化後，拉貨力道將逐步復甦；也同步看高鋼價時代已來臨，對明年鋼鐵市況不看淡。

除了本業營運今年將創新高，新光鋼鐵獲TCSA 2021年度「企業永續報告書傳統製造業-金獎」及「永續綜合績效類-績優獎」。

永續發展已成為各界關注重點，ESG投資備受矚目。新光鋼在董事長粟明德領導下創下連續三年獲獎的肯定，在營運績效、公司治理、企業社會責任及關懷、永續環境等面向持續深耕並提升，同時打造穩定、和諧、多元且友善的職場環境。