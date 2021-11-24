周二美股震盪，科技股仍遇賣壓，台股今天在台積電(2330)走低，電子股指數下滑影響，集中市場開高走低，一度回測17600點，收盤跌23.6點至17642.52點，成交值續減至2918億元；本周以來連三天收跌。集中市場今日以航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)續展翅，鋼鐵、塑化等原物料股上攻加上金融股走高，力撐守住17600點。

相對而言，以中小型以及生技股為主的櫃買市場續攻，盤中多檔漲停，今日表現相對集中市場強勢。

周二美股道瓊指數和標普500指數上漲，但那斯達克指數連續第二個交易日收黑。美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於跌0.5%至漲0.55%。費半指數收黑0.33%，台積電ADR下跌2.72%。

台股開小高盤，但台積電下壓；台股早盤以中鋼(2002)領軍鋼鐵股強攻，航運股亦不弱，加上金融股穩盤向上，台股維持一定之人氣並力撐指數，但台積電跌幅加重，致台股指數受抑，盤中回測17600點。

台股今早小漲14點開出，台積電、日月光投控等電子權值股下跌，鋼鐵、航運股、塑化等傳產股走強，指數一度反彈逾50點站上17700點關卡，最高至17722.89點，但受制台積電走低，指數反轉向下，回測17600點，最低打到17588.78點，高低點差逾百點。

台積電盤中跌幅擴大，收盤跌9元至603元，回測月線。電子股仍賴中小型強勢股撐盤；元宇宙概念股不示弱，強勢股續強，以及上櫃電子股表現突圍。

隨著半導體產業各應用需求大增，晶圓代工廠等擴廠，帶動對矽晶圓的強勁需求，環球晶(6488)、台勝科(3532)與合晶(6182)等矽晶圓廠，皆同步唱旺明年景氣，看好供不應求將延續至2023年，激勵股價。

部分資金轉向傳產股，今早鋼鐵股強攻。中鋼領軍，中鋼集團中鴻(2014)、中鋼構(2013)大漲。國際油價上漲，塑化股包括台塑(1301)四寶持穩，聯成(1313)、華夏(1305)等全數上漲。此外，國泰金(2882)、富邦金(2881)等金控股亦上漲，支撐台股。

整體來看，台股周二收低，今早仍受制於5日、10日線以及17700點關卡，今日以鋼鐵股、航運股力撐，加上金融股穩盤，台股維持一定之人氣並力撐指數在17600點之上。

回顧周二，台股摜破5日、10日線、17800、17700點整數等四道關卡，連續三個交易日收黑，今日因台積電壓盤，台股連四黑。

台股已連續三個交易日呈現量縮，昨日並出現10月中以來較明顯的回跌走勢。台股今日持續量縮回跌，部分市場買盤縮手，需留意高檔量縮將導致回檔壓力增高的風險。

台股在上周突破9月初高點後，市場看好將向萬八關卡邁進，但隨著美科技股回檔，加上台股在萬八關卡附近的高檔壓力不輕，本周三個交易日逐日下跌。隨著時序漸近月底，Fed有可能在近日啟動縮債，可能引發資金的調整，下半周需關注國際市場以及外資等法人動向。