第一金(2892)今天將舉行法說會，公司今年前10月稅後純益176.92億元、年增20％。在公股金控中，第一金前10月EPS僅次於兆豐金(2886)，優於合庫金(5880)及華南金(2880)。第一金自2011年以來，連10年每年股利配發都在1元以上，屬次配息穩健的投資標的。

第一金旗下第銀行今年獲臺北市職場性別平等認證，該銀行董事長邱月琴及總經理鄭美玲，為第一銀行首位女性董事長及總經理，現任副總經理8人中有3人為女性，總稽核亦為女性，經營階層女力展現，女性主管及員工占比均高於男性，女性主管平均薪資及薪酬亦略高於男性，均顯示第一銀行在性別平權之努力有成，不因性別而限制同仁晉升機會。

第一金旗下第一銀行將發行金融債券額度新臺幣100億元。此次債券名稱為第一銀行110年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券。發行期間為110年12月22日發行，無到期日。發行利率為固定利率，債券票面年利率為1.4％。

第一銀行指出，此次募得價款之用途及運用計畫為維持資本適足率，提升中長期資金穩定來源並支應業務發展。承銷方式將委請輔導銷售顧問，承銷或代銷機構為元大證券、凱基證券。