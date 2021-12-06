隨著美國有3分之1州有Omicron確診病例，加上美國聯準會(Fed)主席鮑爾將暫時性這個敘述通膨的字眼拿掉，市場預期Fed將加快縮減購債行動(Taper)，長達快2年的資金派對將走到尾聲，美股上周迎來劇烈震盪，美債殖利率也快速回落至1.5%之下。美股周一(6日)開盤上漲近300點，費半指數重挫2%，電動車大廠特斯拉跌破千元關卡，同時跌破1兆美元市值。

截至台灣時間6日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲291.93點或0.84%、暫報34,872.01點；標普500指數上漲9.22 點或0.20%、暫報4,547.65點；那斯達克指數下跌127.99 點或0.85%、暫報14,957.48點；費城半導體指數下跌78.97點或2.08%、暫報3,725.57點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌4.81%、暫報966.15美元。NVIDIA股價下跌7.78%、暫報283.06美元；AMD股價下跌4.80%、暫報137.10美元；英特爾上漲0.12%、暫報49.31美元；高通下跌1.26%、暫報174.29美元。

台積電ADR股價下跌1.47%、暫報117.58美元；聯電ADR股價下跌1.41%、暫報11.91美元。

隨著近期小型成長股大幅修正，也延燒至加密貨幣市場全面修正，比特幣現報47,959.5美元、跌幅2.05%；以太幣現報4,004.76美元、跌幅3.30%。國際油價則是上漲超過3%。