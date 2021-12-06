櫃檯買賣中心審議通過綠界科技(6763)及明係(6804)上櫃案。
綠界科技公司主係從事第三方支付服務，董事長為林雪慧，推薦證券商係元富證券及第一金證券，申請時資本額1億4821萬3000元；綠界科技公司109年營業收入為10億2112萬9000元，稅後盈餘為1億8184萬2000元，每股盈餘為13.98元；110年前3季營業收入為10億3964萬9000元，稅後盈餘為2億4111萬9000元，每股盈餘為16.24元。
明係公司主要從事一般自行車及電動輔助自行車之成車代工與銷售，董事長為江永平，推薦證券商係兆豐證券及日盛證券，申請時資本額2億7400萬元；明係公司109年營業收入為13億6199萬4000元，稅後盈餘為2580萬1000元，每股盈餘為1.04元；110年前3季營業收入為11億8651萬1000元，稅後盈餘為1777萬3000元，每股盈餘為0.67元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。