(09:15)台股今(30日)在台積電、聯電、聯發科等權值股領漲下，指數開高走高，開盤不到15分鐘，指數衝破17500點，來到17535.23點，漲逾200點，台積電重返600元大關，聯電漲幅逾4%，聯發科漲逾1%，航空雙雄跌深反彈，華航早盤來到26.5元，長榮航來到25.3元，漲幅皆逾6%；貨櫃三雄也揚帆，長榮、陽明漲逾3%，萬海漲逾2%。

美股跌深反彈，台股今(30日)開盤上漲41點，以17369.79點開出後，台積電開盤上漲4元，開在597元，隨即站回600元大關，漲逾1%，聯電漲幅逾4%，早盤來到65.2元，推升指數向上拉高越過17500點，來到17509.29點，漲逾170點。

Omicron影響淡化，美國總統拜登強調現階段沒有必要實行封鎖措施，美股周一(29日)在科技股領軍下跌深反彈，道瓊工業指數上漲236.6點，漲幅0.68%，以35135.94點作收；標準普爾500指數上漲60.65點，漲幅1.32%，收在4655.27點；那斯達克指數上漲291.18點，漲幅1.88%，收在15782.83點；費城半導體指數上漲153.41點，漲幅4.08%，收在3910.54點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲1.87%，聯電ADR上漲2.70%，日月光ADR上漲2.91%。

台股29日早盤一度重挫202點，終場收在17328.09點，下跌41.3點，成交值3181億元，三大法人合計買超43.21億元，其中，外資及陸資買超60.65億元，投信買超0.01億元，自營商賣超17.45億元。