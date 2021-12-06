證券分析師趙彭博表示，台股6日早盤受那斯達克指數3日下跌1.92％、台積電ADR下跌1.95％影響，加權指數開低後最低下探至17585.95點開始反彈，收盤為17688.21點，單日成交量未突破3千億元。短期內大盤恐將在17550～17800點間狹幅震盪，待新變種病毒疫情明確、美國聯準會（Fed）是否加速升息等消息確定後，多空方向才會確立。

觀察盤面族群，航運類股6日扮演領漲角色，長榮、萬海與陽明股價漲幅皆在4％以上，晶圓代工龍頭台積電，則是下跌8元作收，收盤價為600元。題材股方面，元宇宙概念股整體表現平平，除智晶、位速漲停外，其餘個股則是漲跌互見。

個股方面，本周納入投資組合的萬旭，股價6日亮燈漲停，收盤漲停委買量大於1.1萬張，後勢仍持續看好。

展望後市，12月中旬後外資將準備放年假，預估台股成交量將不會太大；短線投資人可留意11月營收大幅成長並具備題材之個股，而集團與內資法人年底作帳行情的族群，亦是選擇方向，高殖利率股如航運、金融類股，則可逢低布局。