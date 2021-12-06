晶圓代工廠力積電(6770)今天以每股49.9元掛牌上市，股價衝上78元之上，表現強勁，但晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)上午盤受制美股上周五大跌，股價早盤下滑。台積電將於本周五公布11月營收，預計將比10月成長，股價回探600元後一路緩升，中場一度回到平盤609元以上。

力積電受惠晶圓代工產能供不應求，報價不斷調漲，今年來營運高度成長，今天以每股49.9元掛牌上市，盤中最高至78.9元，上漲29元。台積電、聯電早盤股價走低，分別下挫約1.15%、2%。

力積電今天掛牌上市，股價表現強勁，開盤跳空達78元，上漲28.1元，漲幅達56.31%，市值2757億元。

晶圓代工今年供不應求，四家晶圓代工廠受惠，全年營收都將創新高。力積電6日掛牌上市前已啟動比價效應，台系晶圓代工廠聯電、世界(5347)股價上周提前發動，隨著兩家公司即將公布11月營收，預估仍在高檔水準，今早股價低檔有撐。

此外，台積電上周股價收復600元大關，台積電將於本周五公布11月營收，預計將比10月成長，接著即將迎來新一輪除息行情。

台積電第二季度配息2.75元將於12月16日除息，隨後在2022年1月13日發放713億元股利，法人指出，台積電2019年採季度配息之後，九次的除息均在1～15日內完成填息，其中還有五次上演最強勢的一日填息，本次除息行情持續受到市場矚目。

台積電第四季營收將再創新高。預計本周五(12月10日)公布的11月營收可望比10月成長。

台積公司預估本季營收達154億美元到157億美元，再創新高；以公司展望來看，11、12月營收均將比10月增加。

台積電10月營收仍為歷史同期最高，今年1至10月營收約為1兆2837億6500萬元，較去年同期增加17%，亦同步創同期新高點。