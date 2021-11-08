羊頭山驚傳山難！目前在三軍總醫院擔任實習醫師的國防醫學院蔡姓男大生與廖、吳2名友人單攻中橫四辣之一的羊頭山，昨(7日)清晨不慎在3.7K處摔落70米深邊坡，友人下切接觸時，見其臉部瘀青有血，無反應，疑失去生命跡象，趕緊通報，花蓮縣消防局趕赴現場，發現蔡已無呼吸心跳，最後由空勤出動直升機將其吊掛下山後送醫。

花蓮縣消防局昨天清晨6時許，接獲南投縣消防局轉報指出，廖姓同行人稱，蔡男不慎在轄內羊頭山步道3.7K處摔落70米深邊坡，臉部瘀青有血，無反應，疑似OHCA，請求救援。

22歲蔡姓男大生，和2名友人今單攻中橫四辣之一的羊頭山，卻不慎在3.7K處滑落70米深邊坡，救難人員趕赴現場時，已失去呼吸心跳，最後由空勤出動直升機將其吊掛下山送醫。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防局立即出動義警消、太管處巡山員、太警隊、員警及山搜義消共24人前往救援，上午9時許抵達登山口，並在下午近3時接觸到蔡男，不過已呈現OHCA，就難人員爭取搶救時效，趕緊將他拉上步道，搬運至吊掛點，向空勤人員申請直升機吊掛下山，後送慈濟醫院。

據了解，原先是35歲的廖男訂於7日獨攀羊頭山，且已申請入園，豈料，就讀大學的26歲吳男臨時起意要跟著上山，並帶著同班同學的蔡男一起，一行3人凌晨2時許入山後，走到3.7K處時已近清晨5時50分，不過當時疑因天色漸亮，視線不佳，加上步道顛簸難行，導致蔡不慎滑落邊坡。

羊頭山是台灣百岳之一，排名第96，與畢祿山、屏風山及白姑大山被稱作「中橫四辣」，由於山勢直落立霧溪底，視野極為廣闊，近年吸引不少山友攀爬，且多和附近接連畢祿山一起進行「畢羊縱走」行程。

不過當地地形陡峭，發生不少山遇事故，2012年12月，擔任北港總鋪師陳姓男子與3名友人攜帶輕裝進行攀爬，最後因失溫不幸喪命；2020年11月一名葉姓女山友，參加一支共7人的登山隊，因走得較慢落後迷途，在山上過了兩夜，最後也疑因失溫而喪命。