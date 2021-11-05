失戀是人生必經之路，發洩方式也因人而異。一名女大生表示，自己暗戀多年的學長交了女朋友，下班之後越想越難過，決定邊騎車邊唱歌發洩，沒想到卻被巡邏員警攔下，最後結局卻讓網友全都看呆。

女大生在《Dcard》PO文「騎車唱歌太大聲被警察攔截關切⋯」，她表示自己有個暗戀多年的學長，最近卻交了女友，相當難過，剛巧又因為實習緣故，當天比較晚下班，左顧右盼想說四下無人，便決定邊騎車邊唱歌發洩壓力。

只是原PO唱到實在太忘我，一輛巡邏警車突然出現在身旁，員警搖下窗戶，示意她停旁邊。原PO說，原本以為警察要臨檢或開單，沒想到員警表示，是因為看到她唱的撕心裂肺，跟上來之後又看到她眼睛都紅了，相當擔心，才會攔車了解情況。

原PO說，員警不僅跟她聊了半個小時，還請她喝飲料安慰，最後就離開了，讓她忍不住表示相當感動，但也直言超級尷尬。

網友看到全笑翻：「結局我笑了，警察很暖啊」、「警察可能怕妳想不開」、「他有沒有給你張老師的電話XD」、「我怎麼都遇不到這種警察」、「原PO應該是正妹QQ」。