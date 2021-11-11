台中宋姓男大生7日因擦撞瑪莎拉蒂，遭3惡煞爆打致顱內出血昏迷，其中瑪莎拉蒂車主張男的黑歷史被挖出，網友爆料張男在當兵時拿鐵椅砸人致撕裂傷，事後張男父親出面談和解時，張父向對方說「我車上有棍子，你可以拿來打到氣消為止」，痛批張男如今毆打行為根本都是向父親學的。

張男被爆出2年前在成功嶺當兵時曾暴怒拿鐵板凳毆打同袍，1名網友在PTT加碼爆料，當時張男父親在出面談和解時，向對方說「我車上有棍子，你可以拿來打到氣消為止」，讓對方讓張男打到氣消，網友說「從這一點看來，你張老闆慣性認為，對自己認為有錯的人施行暴力是對的事」。

網友爆料張男在當兵時拿鐵椅砸人致撕裂傷，事後張男父親出面談和解時，張父向對方說「我車上有棍子，你可以拿來打到氣消為止」。（翻攝自PTT）

該網友說，張男此次的行為根本是有樣學樣，「認為對方有錯就一棒打下去了，不就是跟你（張男父親）學的嗎」；其他網友則留言，「這次怎麼不說一樣的話了呢」、「有八卦」、「就欺負你正常人不會真的拿來打啊」、「我們富家代代傳承的棍棒，隨車攜帶」、「做食品的隨身帶鋼棍應該很合理吧」。

張男的黑歷史一一被掀開，2年前在成功嶺當兵時，張男因為某位洪姓同袍屢次行軍落後，一怒拿鐵板凳攻擊對方頭部造成撕裂傷，還嗆說「今天打完、還有下次」，事後遭判拘役65天；高二時也曾無照騎車衝撞酒測臨檢站，遭罰9萬，當時張男父親也出面提告不服判決，遭法官打臉駁回。