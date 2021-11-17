瑪莎拉蒂3惡煞持球棒毆人事件後，行車糾紛導致的暴力事件格外引發關注；1名外送員就分享，日前1名「刺龍刺鳳」的凶狠男子在路上與1名中年婦人發生擦撞並大聲爭執，眼見男子作勢攻擊，婦人竟一把從菜籃中掏中白色長長的「山藥」朝對方安全帽猛捶，男子感到錯愕後離開，該外送員則笑說「鄉下大嬸不要惹」。

該名外送員在臉書「外送師ㄟ543」發文表示，「最近棒球棍很紅，我就來說說之前看到的奇葩事」，他說某次在路上送餐時，發現1名大媽與1個「刺龍刺鳳」、全身刺青的凶狠男子發生擦撞，在路邊爭執起來，男子一直叫囂一副作勢打人的樣子，正當他想著是否需要報警時，下1幕讓他看傻眼。

該外送員說，該名大媽之後從菜籃拿出1根像是山藥的食物，直接往對方男子的安全帽打下去，「大哥很錯愕，可能是沒遇過那麼兇悍的山藥，就摸摸鼻子騎車走了」，原PO說可惜當天行車紀錄器壞掉，「不然PO上網一定紅，鄉下大嬸不要惹」。

1名「刺龍刺鳳」的凶狠男子在路上與1名中年婦人發生擦撞並爭執，眼見男子作勢攻擊，婦人竟一把從菜籃中掏中白色長長的「山藥」朝對方安全帽猛捶。（翻攝自臉書「外送師ㄟ543」）

其他網友留言說，「大嬸表示：俺是耕田的」、「太兇惹」、「大嬸：毛沒長齊的小鬼」、「動口不如動手」；因為瑪莎拉蒂3惡煞持球棒事件引發全台「瘋棒球之亂」，汐止昨也發生1名男子持球棒準備毆人時，遭對方拿「辣椒水」反制。