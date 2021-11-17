近日全台「棒球隊」暴力事件頻傳，有外送員也分享親眼目睹的衝突案例，一位大嬸和身上「刺龍刺鳳」的大哥意外擦撞，大哥凶神惡煞的找大嬸理論，結果大嬸從菜籃拿一根山藥直接往大哥頭上砸，大哥竟然就摸摸鼻子走了，讓一旁準備報警的他有夠錯愕。

一名外送員在臉書粉專「外送師ㄟ543」PO文，因為最近棒球棍很紅，但原PO表示他看過比棒球棍更兇的東西。一次一個大嬸跟一個刺龍刺鳳的大哥發生擦撞，兩個人都騎機車，大哥很不爽得下車找大嬸理論，一直叫囂想打人的樣子感覺有點可怕，沒想到那個大嬸一句話也沒講，默默得從菜籃拿出一根很長很長，應該是山藥的東西，直接往大哥的安全帽打下去！

原PO接著表示，大哥當下表情很錯愕，可能是沒遇過那麼兇悍的山藥，然後就摸摸鼻子騎走了，而大嬸把地上的山藥撿起來，也騎車走了。讓一旁準備報警的原PO感到意外，直呼「鄉下大嬸不要惹，可惜那天行車紀錄器壞掉，不然PO上網一定紅」。

貼文一出網友都抱持半信半疑看故事的態度回應，「你沒去編劇太可惜」、「大嬸表示：俺是耕田的」、「太兇了」、「大嬸：毛沒長齊的小鬼」、「動口不如動手」。