超商龍頭7-11近幾年也不斷推出自有品牌，擄獲不少消費者的心，其中有一樣「隱藏版美食」更是相當難買。一名男網友就表示，自己為了女友，跑了10間7-11才買到，當下全部掃光，也讓網友崩潰：下一個不知道又要跑幾間。

男網友在抖音PO出影片，表示女友凌晨突然想吃小7的蜜糖地瓜，於是他立刻出門去買，沒想到連續找了幾家小7全部撲空，找到第4家依然沒有，終於忍不住決定拍片紀錄，邊罵髒話邊找，看到底要跑多久才能找到。最終在第10間小7看到了蜜糖地瓜。

7-11蜜糖地瓜，由於時常被掃光，加上並非每間分店都有賣，被譽為隱藏版美食。一名網友連跑10間店才終於買到。(圖／Dcard)

原PO看到後開心不已，邊罵三字經邊將冷凍櫃中的蜜糖地瓜全部掃光：「X你的，找你找了一輩子」，連旁邊的人都忍不住笑出來。影片目前已累積4萬次觀看與800多則留言，不少人笑「下一個要買的不知道要跑多久」、「一次掃光，太無情了」、「無情掃貨」，也有人崩潰喊「大哥留一包給我啊，我完全買不到」。

事實上，7-11這款蜜糖地瓜一直以來頗受網友好評，PTT與Dcard也有不少討論文，但由於容易被掃貨，加上並非每間分店都有販售，雖說一包要價109元，但仍有許多民眾搶購，官方也針對該產品推出優惠，直到11月30日前購買，都有買二送一的優惠。