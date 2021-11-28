去年7月12日晚間，新北市五股區民義路通往觀音山路段發生一起死亡車禍，一台小轎車自撞路邊石階後翻車，造成整台車側立靠在山壁上，車內副駕駛座一名23歲女子，當場爆頭身亡，24歲黃姓駕駛男友頭部重創，此案經過新北地院一年審理，將黃男依過失致死罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

事故發生當晚，黃男開著一台紅色自小客，載著同是黃姓的女友夜遊，行駛在民義路往觀音山的路上下山時，跨越雙黃線超車失控，自撞路旁電線桿，接著整台車側翻，卡在山壁與一根電線桿中間，車頂幾乎被削掉一半，警消獲報趕到現場，發現有1男1女受困車內，緊急將兩人救出，但副駕駛座上的23歲黃姓女子，頭顱破裂、明顯死亡，黃男則頭部撕裂傷、髖骨骨折、顱內出血陷入昏迷，緊急將人送往林口長庚醫院救治。

讓人鼻酸的是，黃女是父母經過3次試管療程才生下的，是家中獨生女，輔大資管系畢業後，再遠赴波士頓東北大學進修，黃父到殯儀館相驗遺體時，失魂落魄地坐在一旁，口中還喃喃念著女兒的名字，家屬則忍不住痛哭失聲，連站都站不穩，畫面令人看了相當不捨。

情侶駕車夜遊自撞副駕駛座「試管3次生下」女友爆頭亡，駕駛男友遭判刑6月。

黃男事被依過失致死罪嫌起訴，新北地方法院日前審理結束，判決書指出，黃男駕駛該車行經下坡路段並未減速慢行，造成自撞路邊石階翻車，讓女友顱腦損傷致中樞神經衰竭，當場死亡，審結依過失致死罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。