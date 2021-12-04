星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、金牛座、摩羯座、獅子座的男人嘴巴不甜，很少說甜言蜜語，有時會讓人懷疑他的心意，不過從他們的實際行為就可以看出他有多疼愛另一半。

▍1.白羊座

白羊男性格熱情又開朗，與人相處時直來直往，有話直說，不過談戀愛時卻有點大男人主義，就算很喜歡對方也不會掛在嘴邊，與其用甜言蜜語表達愛意，他們更傾向用實際行動來示愛，從他的具體行為就能看出他有多麼在乎另一半。

▍2.金牛座

金牛男本來就不太擅長表達，談戀愛時更不懂得如何把愛說出口，所以會透過寵愛對方來展現自己有多在乎這段關係，會把最好的都給對方，平常給人鐵公雞形象的金牛座，會為了另一半努力工作，心甘情願花錢在對方身上，只要對方開心就覺得值得了。

▍3.摩羯座

摩羯男性格穩重，做得比說得多，行事風格低調又內斂，在愛情中也是如此，只要真心愛著對方，他不會給虛假的承諾，而是真正把對方放到自己未來的藍圖之中，他會記住對方的喜好，規劃兩人的未來，努力存錢給彼此的生活保障，雖然不善言詞不過非常疼愛另一半。

▍4.獅子座

獅子男的口才很好，不過談戀愛的時候沒那麼常說甜言蜜語，他們也有大男人主義，覺得整天把情話掛在嘴邊有損男人的尊嚴，為了保持氣勢，他甚至會故意裝酷，表面上裝做不在乎，其實從行為上就能看出他的愛意，他們會不惜代價買下女友喜歡的東西，自己省吃儉用也要帶女友吃大餐，明明想關心對方卻總是嘴硬。